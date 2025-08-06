la comunicazione dell'amministrazione

L’amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio ha reso noto che l’assessore Alessandra Turati ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, per motivi personali e familiari.

L'assessore Turati si dimette per motivi personali

All’assessore Turati erano state conferite le deleghe alle Politiche educative e scolastiche, nonché ai gemellaggi. Nel corso del suo anno di mandato si è distinta per l’impegno, la competenza e la passione con cui ha affrontato il proprio ruolo, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale ed educativa della comunità.

"Con profondo rispetto e sincera gratitudine – ha dichiarato il sindaco Fortunata Barni – a nome dell’intera amministrazione comunale, desidero esprimere il nostro più sentito ringraziamento all’assessore Alessandra Turati. Durante il suo mandato ha saputo coniugare professionalità e sensibilità, promuovendo numerose iniziative innovative che hanno lasciato un segno positivo e duraturo nella vita del paese. La sua presenza ha reso ogni collaborazione un’esperienza costruttiva e arricchente. Comprendiamo e rispettiamo la sua scelta, augurandole ogni bene per il futuro, nella certezza che continuerà a eccellere nella sua vocazione primaria: l’insegnamento. Con l’auspicio che i nostri cammini possano incrociarsi nuovamente, la ringraziamo per il prezioso contributo offerto alla nostra amministrazione e a tutta la cittadinanza."

Il saluto dell'assessore Turati

Anche l’assessore Turati ha voluto lasciare un messaggio di saluto e riconoscenza: "Ho dovuto purtroppo rassegnare le dimissioni da assessore per motivi personali e familiari. Per me è stato un onore lavorare con il sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza. Sono stati i miei colleghi ma anche dei grandi amici. Il lavoro di questo anno è stato impegnativo e allo stesso tempo molto piacevole. Per quanto sarà possibile, continuerò a collaborare con questo bellissimo gruppo."

L’amministrazione comunale ringrazia ancora una volta l’assessore Turati per il lavoro svolto e le augura un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.