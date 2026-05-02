L’assessore Gussoni dà le dimissioni, in Consiglio subentra Barbaglia

Cambio nella composizione del Consiglio comunale e della Giunta di Ossona.

Le dimissioni

Matteo Gussoni ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di assessore e consigliere comunale. «È stata una decisione difficile a cui stavo pensando da diversi mesi, ma che negli ultimi giorni ho maturato definitivamente – ha spiegato mercoledì in Consiglio comunale – Nel giugno 2024, sono stato eletto consigliere tra le fila della lista Uniti per Ossona con 58 voti di preferenza e nello stesso mese il sindaco, con una grande manifestazione di fiducia nei miei confronti, mi ha chiamato a rivestire il ruolo di assessore a Servizi alla persona, Rapporti con le associazioni, Sport e tempo libero, Commercio, Transizione al digitale, Pace. L’assessorato che mi è stato affidato è molto delicato e richiede un costante e attento impegno quotidiano che per me è diventato insostenibile per gli impegni famigliari e lavorativi, pertanto dopo una lunga riflessione ho deciso di presentare le dimissioni. È stata una scelta difficile e combattuta, perché è stata un’esperienza molto positiva e intensa che mi ha arricchito sia professionalmente sia umanamente ma che, al momento, ritengo sia la scelta migliore. È stato un onore ricoprire il ruolo che mi è stato affidato e una forte chiamata al senso di responsabilità e proprio per questo capisco di non poter dedicare la giusta attenzione che richiede una simile carica».

Motivi personali

Matteo Gussoni ha poi tenuto a precisare che questa decisione «è maturata per soli motivi personali e non per motivi politici o per attriti all’interno della maggioranza, le azioni e gli obiettivi sono sempre stati condivisi e ho sempre lavorato con assoluta serenità insieme a loro. Ringrazio innanzitutto i cittadini di Ossona che mi hanno votato con grande prova di stima nei miei confronti e mi scuso se magari ho disatteso le aspettative con il mio operato o, magari, con questa mia scelta – ha affermato – Ringrazio il sindaco per l’opportunità che mi ha concesso, la Giunta comunale, tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza insieme a tutte le persone che hanno contribuito al progetto politico Uniti per Ossona». Gussoni ha ringraziato anche il segretario comunale e tutti i dipendenti comunali, le associazioni del territorio e tutti i volontari e alla sua famiglia.

Il ringraziamento del sindaco per il lavoro svolto

Da parte sua il sindaco Giovanni Venegoni a nome dell’Amministrazione e dei dipendenti comunali ha rivolto «un sincero ringraziamento all’assessore Gussoni per il lavoro svolto. Ha ricoperto il suo incarico con grande responsabilità, impegno, serietà e una passione autentica per la nostra comunità, qualità che non sono mai passate inosservate. A livello personale, oltre alla collaborazione istituzionale, voglio sottolineare anche il rapporto di stima e amicizia che ci lega, e che sono certo continuerà nel tempo. Comprendiamo e rispettiamo la sua scelta, dettata da nuovi impegni lavorativi e personali e gli auguriamo il meglio per il futuro – ha affermato – Ti sei dimesso ufficialmente dai tuoi incarichi, ma ti aspettiamo comunque ai nostri eventi, magari nelle vesti di volontario, sicuramente come amico e, perché no, come consigliere “informale”».

La surroga in Consiglio comunale

Si è proceduto quindi con la surroga: al suo posto in Consiglio comunale è entrata Elisa Barbaglia, la prima dei non eletti. Ci sarà da attendere circa una settimana invece per conoscere il nome del nuovo assessore, per il momento le deleghe rimangono in capo al sindaco. «Non posso far altro che rivolgere un grande augurio a Elisa Barbaglia che prende il mio posto in Consiglio comunale e a chi mi succederà in Giunta – ha concluso Matteo Gussoni – Sono convinto che il progetto del nostro gruppo politico è valido e andrà avanti ancora a lungo. Io mi tengo stretti i rapporti personali e le amicizie nate in questi anni».