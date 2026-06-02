L’appello dell’Anpi: “Andiamo a votare Radice”

Una indicazione chiara: “Al ballottaggio andiamo a votare Lorenzo Radice”. A lanciarla la sezione Anpi di Legnano in vista del secondo turno

E’ un vero e proprio appello quello lanciato oggi, martedì 2 giugno, dalla sezione dell’Anpi Legnano in un comunicato stampa firmato dalla Presidenza

“Anpi Legnano, in occasione della consultazione elettorale del 7 e 8 giugno per la scelta del futuro sindaco della nostra città, invita tutti i democratici ed antifascisti alla partecipazione al voto, affermando così il valore della democrazia diretta che nasce dalla conquiste della Resistenza e dalla Lotta di liberazione dal nazifascismo. Ciò e tanto più importante in questo momento dove assistiamo alla messa in discussione della memoria storica, attraverso la presenza di posizioni politiche che si richiamano ad un ventennio che ha provocato la soppressione delle libertà, della democrazia, dei diritti dei lavoratori, e applicato discriminazioni che hanno provocato la morte e la deportazione di milioni di esseri umani. Nell’ambito della nostra autonomia sosteniamo chi a Legnano ha difeso costantemente i valori dell’antifascismo costituzionale ed i valori di solidarietà, di giustizia sociale, di accoglienza, di inclusione, e di partecipazione che hanno caratterizzato negli ultimi 5 anni l’azione e l’impegno di Lorenzo Radice. Cosi come abbiamo condiviso ed apprezzato l’impegno della Amministrazione Radice nel diffondere soprattutto tra le giovani generazioni e tra gli studenti della nostra città i valori dell’antifascismo, della Costituzione e della memoria della Resistenza e della Lotta di Liberazione dal nazifascsimo che vide la nostra città protagonista a cui venne assegnata la Medaglia di bronzo al Valor Militare”.