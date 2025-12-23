L’Amministrazione avvisa i cittadini sull’uso dei fuochi

Non un divieto, come avviene in alcuni Comuni, ma l’appello a un uso consapevole, nel rispetto degli altri e delle nome di sicurezza: è quello fatto dall’Amministrazione di Abbiategrasso circa l’uso dei fuochi pirotecnici

L’appello

Richiamando le recenti pronunce del Consiglio di Stato in materia di ordinanze di divieto generalizzato sull’utilizzo dei cosiddetti “botti di Capodanno” e tenendo conto delle indicazioni emerse in sede del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’Amministrazione comunale ha deciso di non emettere alcun divieto, ma di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un utilizzo corretto e responsabile dei fuochi pirotecnici, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, con particolare riferimento agli anziani e alle persone fragili, oltre al benessere degli animali e alla sicurezza pubblica.

Per questo l’indicazione è che l’uso dei fuochi pirotecnici avvenga esclusivamente mediante prodotti regolarmente omologati e acquistati presso rivenditori autorizzati, nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dal produttore, evitando utilizzi impropri o in contesti non idonei e garantendo che tali prodotti non siano maneggiati da minori.