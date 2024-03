La Lista civica Lainate nel cuore conferma di presentarsi alle prossime elezioni con l'attuale sindaco Andrea Tagliaferro, senza però il sostegno delle altre liste civiche con cui avevano corso cinque anni fa.

Lainate nel cuore prosegue il suo cammino con il sindaco Tagliaferro

"Lainate nel Cuore è stata la prima lista civica a Lainate ed intende continuare a creare cultura e progetti di responsabilità civica sul territorio - affermano i componenti della lista civica - Sostiene la candidatura del Sindaco Andrea Tagliaferro per un secondo mandato amministrativo, in base ad una analisi complessiva inerente il raggiungimento degli obiettivi nell’attuale mandato e per quanto è stato già pianificato ponendo basi di realizzazioni concrete nei prossimi anni. In sintesi, i dati oggettivi e più significativi di valutazione. Un periodo, è bene ricordare, caratterizzato da eventi mai accaduti in precedenza, a partire dai quasi due anni di pandemia sui 5 complessivi di mandato, oltre alle calamità del 2023 che hanno assorbito risorse, tempo ed investimenti eccezionali, richiesto più volte revisioni di priorità, ripianificazioni ed aggiornamento degli obiettivi già prefissati, ed hanno inciso notevolmente sul normale funzionamento della macchina comunale; i lavori autostradali che si stanno avviando alla conclusione, come ha testimoniato l’inaugurazione dell’opera storica del sottopasso di Corso Europa, iniziati da subito con ostacoli e difficoltà, quasi in contemporanea con la pandemia e le relative complicazioni".

Un bilancio sano e programma portato a compimento

"Pur in questo contesto, il programma amministrativo è stato portato in gran parte a compimento, il bilancio è sano, le imposte non hanno subito incrementi, i servizi alla comunità sono stati preservati, è stato innalzato il livello degli interventi per far fronte al crescente disagio giovanile e all’invecchiamento della popolazione che vede Lainate avere circa il 25% della popolazione con più di 65 anni.

Non solo, sono state poste solide basi, con un lavoro meno visibile ma strategico, per costruire il futuro dei prossimi anni. Sono stati ottenuti fondi PNRR di quasi 5 milioni di euro per opere già in corso di realizzazione: il nuovo refettorio della scuola primaria di Via Litta, la ristrutturazione di due importanti complessi quali Villa Toselli e Centro Civico di Barbaiana, la demolizione di Cascina Panigadi che era diventato luogo poco sicuro. E’stato raggiunto nel marzo 2023 l’Accordo di Programma inerente l’area ex Alfa Romeo ormai prossimo alla fase realizzativa, che garantirà risorse per il Comune pari a circa 5 milioni di euro. Sono stati effettuati importanti investimenti per oltre 6 milioni di euro sulle strutture scolastiche, per metà già realizzati. E’ stata ottenuta la collocazione sul nostro territorio, e non come previsto su quello di Arese, della Casa di Comunità finanziata da Regione Lombardia, primo spazio pubblico per servizi socio sanitari nella storia della città. E’stato conseguito lo sblocco dopo oltre 10 anni della situazione della Caserma dei Carabinieri ottenendo dall’Agenzia del Demanio (proprietaria dell’immobile) la garanzia di un intervento significativo di ristrutturazione che consentirà di mantenere la presenza del presidio in centro Città".

L'allontanamento dalle liste civiche