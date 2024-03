Scontro frontale sul ponte, una donna trasportata in elicottero a Legnano

Grave incidente stradale nelle prime ore della serata di ieri, martedì. sul ponte che collega la frazione rhodense di Passirana con il Comune di Arese

Frontale sul ponte tra Passirana e Arese

Mancavano pochi minuti alle 18.30 quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Arese, prontamente intervenuti sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Rho, due utilitarie che viaggiavano una in direzione di Rho e l'altra in direzione di Arese si sono scontrate frontalmente all'altezza della stazione di Servizio Ip

Un impatto violentissimo che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso

Un impatto violentissimo che ha distrutto le due auto, una Fiat Punto e una Ford. Scattato l'allarme sul posto due ambulanze, i volontari dell'Astra Soccorso di Pero e una con gli operatori di Rho Soccorso. Vista la gravità della situazione nei prati vicino alla stazione di servizio Ip è atterrato anche l'elisoccorso.

Una donna di 50 anni trasportata in elicottero all'ospedale di Legnano

Dopo le prime cure sul posto una donna di 50 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Legnano mentre il conducente dell'altra auto è stata accompagnato dai volontari dell'Astra di Pero all'ospedale di Garbagnate Milanese

I rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Arese

A causa dell'incidente, avvenuto mentre sulla zona si stava abbattendo un forte temporale, il ponte tra Passirana e Arese è rimasto chiuso per diversi minuti per permettere agli agenti della Polizia Locale Aresina di effettuare i rilievi e ai carri attrezza arrivati sul posto di spostare le auto incidentate. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, una Smart che da Rho era diretta verso Arese e ha tamponato la Ford finita in mezzo alle due carreggiate.