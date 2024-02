Lainate nel cuore prosegue da sola con il sindaco Tagliaferro: la risposta degli ex alleati

Dopo che la lista di maggioranza di Lainate nel cuore aveva comunicato di presentarsi alle prossime elezioni di giungo in autonomia con l'attuale sindaco Tagliaferro, le liste civiche alleate hanno voluto esprimere le proprie perplessità.

"Le liste civiche di maggioranza di Lista Lanzani, Lista Landonio e Unione Democratica hanno preso atto della decisione della lista Lainate nel cuore di proseguire il proprio cammino politico in autonomia insieme al sindaco Andrea Tagliaferro. Tale scelta imprevista e divisa ha interrotto del tutto un percorso condiviso da quattro liste civiche che anche nel 2024 poteva presentare alla cittadinanza una proposta di polo civico serio e credibile che potesse raccogliere un ampio e vario consenso presentando un candidato sindaco condiviso, soluzione a questo punto improponibile".

A pochi mesi dalle elezioni amministrative di giugno la maggioranza che finora ha governato come hanno sottolineate le tre liste civiche che hanno preso atto della decisione del loro ex alleato.

"Prendiamo atto a malincuore di questa decisione ma per dovere di responsabilità verso il percorso fatto in questi 15 anni con forza e rinnovato entusiasmo riteniamo che il Progetto civico debba rimanere in piedi ed è già pronto ad evolversi verso i nuovi bisogni della Città e ad accogliere quanti vorranno affiancarlo"