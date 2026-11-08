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“La variante del Pgt sia condivisa con tutti”: la proposta della Lega alla Giunta comunale di Nerviano.

“La variante del Pgt sia condivisa con tutti”

“Riteniamo che le scelte urbanistiche di così ampio respiro debbano sempre fondarsi su un percorso condiviso, valorizzando l’ascolto di tutti i soggetti coinvolti”. Così la Lega di Nerviano, forza di opposizione, interviene in merito alla variante generale al Pgt, Piano di governo del territorio, per il quale è stato recentemente affidato l’incarico per la redazione. Ora ci sarà la Fase uno (tre mesi) con analisi delle istanze e definizione delle linee guida, Fase due (cinque mesi) per l’elaborazione formalizzazione; Fase tre (otto mesi) per l’adozione e approvazione.

Le motivazioni

“Poiché questo iter si concretizzerà e terminerà sotto la guida della prossima Amministrazione Comunale (nota: nel 2027 si terranno le elezioni comunali), che ci auguriamo possa esprimere una nuova visione per il paese, riteniamo fondamentale che le priorità e le reali esigenze di Nerviano siano valorizzate fin da subito – affermano dal Carroccio – La nostra attenzione resta focalizzata sulla trasparenza e sulla reale condivisione con la comunità. Già a luglio, attraverso una mozione portata in Consiglio comunale, la Lega si è attivata per favorire una maggiore apertura del percorso; un’iniziativa con cui abbiamo attenuato in parte le mancanze riscontrate nella prima fase di avvio da parte dell’Amministrazione in carica, anche se avremmo fortemente auspicato un periodo di consultazione più ampio, specialmente in virtù della concomitanza con la stagione estiva. A questo proposito, come Lega abbiamo voluto dare fin da subito il nostro contributo fattivo e concreto, formalizzando e depositando un documento dettagliato con le nostre proposte per il futuro del paese”.