"La situazione del verde in paese è fuori controllo": la protesta della lista di minoranza Bene Comune di Cerro Maggiore.

La protesta arriva dalla lista di minoranza Bene Comune di Cerro Maggiore, che prosegue:

"Decine e decine di segnalazioni dei cittadini lamentano l’abbandono e la mancata cura di diverse aree verdi del paese e della frazione e il pessimo stato in cui sono ridotti strade e marciapiedi, con erbacce e piante infestanti che affiorano ovunque senza controllo e a un’altezza considerevole - affermano da Bene Comune - Non si tratta soltanto di una pur importante questione estetica: un paese senza manutenzione è anche un paese meno sicuro e più rischioso, soprattutto per la fasce più fragili della popolazione, come i diversamente abili, gli anziani, i bambini. Ancora una volta, nonostante le stesse problematiche siano ormai ricorrenti, e il tema sia già stato segnalato e affrontato in diversi Consigli Comunali, l’Amministrazione si è fatta trovare impreparata. Sembra si sia ormai rinunciato alla fondamentale necessità di osservazione, controllo e manutenzione del territorio. Ci chiediamo quali siano i piani per porre rimedio, quest’anno e negli anni futuri, a questo stato delle cose, sempre più imbarazzante, sempre più insostenibile".