La Polizia Locale punta su «Deterrenza, tutela e sicurezza 2026»

La Polizia Locale di Cerro Maggiore ha inviato in Regione Lombardia il suo nuovo progetto.

Polizia Locale, nuovo progetto per nuove attrezzature

Si chiama “Deterrenza, tutela e sicurezza 2026” ed è il nuovo progetto presentato a Regione Lombardia dal Comune di Cerro aggiore. Si tratta di un progetto per potenziare ulteriormente le dotazioni tecnologiche e operative del comando di Polizia Locale. “Negli ultimi anni il Comando ha saputo crescere in modo costante, cogliendo le opportunità offerte dai bandi regionali e nazionali grazie a una programmazione puntuale e alla capacità di predisporre progetti immediatamente finanziabili – spiega Alessandro Provini, vicesindaco e assessore alla Polizia Locale – Questo approccio ha permesso di rinnovare auto e moto e di dotarsi di strumenti avanzati come targasytem mobili, etilometri e sistemi di videosorveglianza fissa e mobile”.

Il progetto

Il nuovo progetto, del valore di quasi 40mila euro euro, punta a implementare e completare la rete di lettura targhe, integrandoli con nuove telecamere di contesto posizionate in particolare sugli incroci più trafficati e critici del territorio. Un progetto, che auspichiamo venga finanziato, perché rafforzerebbe in modo significativo l’attività della Polizia Locale nelle operazioni di prevenzione, controllo, gestione dei sinistri e supporto alle indagini, rappresentando al tempo stesso un importante ausilio anche per i Carabinieri, con cui la collaborazione è sempre massima – prosegue Provini . Come dimenticare quanto avvenuto pochi mesi fa a Cantalupo, quando un incidente con fuga venne risolto grazie alla tempestiva individuazione del veicolo e del conducente tramite il sistema di lettura targhe e la capacità dei nostri agenti di saper cogliere i dettagli utili. Con il progetto, la nostra Amministrazione vuole continuare gli interventi già effettuati in questi anni, migliorando sia la sicurezza attiva che quella passiva e rafforzando l’attività di prevenzione”.