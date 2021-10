Robecco sul Naviglio

Il suo nome è Gianluca Valice e prenderà il posto di Mauro Pigazzi

Un nuovo comandante per i vigili di Robecco sul Naviglio. Gianluca Salice, classe 1987, proveniente dal Comando di Milano. Giovane ma con una grande esperienza. La nomina ieri, 30 settembre.

La Polizia locale ha un nuovo comandante

Nominato ieri, 30 settembre, del sindaco robecchese Fortunata Barni, ha preso già servizio sul territorio di Robecco sul Naviglio. Come primo giorno nel suo nuovo comune di lavoro è impegnato col comandante in pectore, Mauro Pigazzi, per le consegne e la ricognizione del territorio.

Giovane ma con molta esperienza

Nonostante abbia 34 anni, Salice ha un importante curriculum alle spalle. La laurea in giurisprudenza ed il lungo percorso all'interno delle forze armate e civili. Diversi riconoscimenti e specializzazioni. Negli ultimi anni ha lavorato per il Comando della polizia locale di Milano. Il Comune di Robecco ha manifestato grande soddisfazione per l'avvenuta nomina del nuovo Comandante della Polizia locale Gianluca Salice.