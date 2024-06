La piscina comunale ha riaperto: i primi a utilizzarla sono i bambini

La piscina comunale di Cerro Maggiore ha riaperto.

Piscina comunale, la riapertura

La scorsa settimana l'Amministrazione comunale di Cerro Maggiore aveva affidato alla società Euro.Pa la gestione della piscina comunale, con un "contratto ponte", così da assicurare la stagione estiva e l'apertura fino a fine ottobre. Tutto all'indomani della sentenza della Corte di Appello di Milano che era intervenuta in merito al contenzioso tra il Comune e l'ex gestore ossia Nam, Nuoto Alto Milanese. Oggi la buona notizia con la riapertura della struttura natatoria.

Le parole del sindaco

"Sembrerà un sogno ma invece è realtà: la nostra piscina di Cerro è finalmente aperta - l'annuncio del sindaco Nuccia Berra - Al via quindi l'attività del centro estivo. Per questa prima settimana esclusivamente per i bambini dell'oratorio e poi, in attesa che arrivino le forniture come sdraio, lettini e quant'altro, si aprirà anche per tutti i cittadini. Ci siamo impegnati al massimo per questo risultato ma è quello che speravamo ossia ridare ai bambini questo impianto che, ora lo possiamo, dire, è la struttura di Cerro Maggiore".