Picchiata e violentata in piscina per tre giorni

Picchiata e violentata ripetutamente in piscina.

Violentata in piscina dall'amico conosciuto online

Vittima dell'incubo, che sarebbe durato tre giorni, una 52enne che lavora nel centro natatorio di Castano Primo. Ora per l'aguzzino, un 48enne di Cernusco sul Naviglio, è arrivato il divieto di avvicinarsi alla donna.

I due si erano conosciuti la scorsa estate su un sito di incontri: dopo essersi scambiati qualche messaggio avevano deciso di vedersi e si erano dati appuntamento il 23 agosto per un giro in moto a Tornavento. Al rientro, erano andati nel centro natatorio in cui lei lavora; giunto l'orario di chiusura i due erano rimasti soli e l'uomo si era trasformato in una furia: picchiandola, l'aveva costretta a subire rapporti brutali. Dopo l'accaduto, la donna si sarebbe addormentata nell'infermeria del centro, per risvegliarsi solo l'indomani mattina. Alla riapertura l'uomo si era ripresentato in piscina e l'aveva tallonata per l'intera giornata; non appena il centro natatorio si era svuotato, il copione si era ripetuto identico alla notte precedente. L'uomo si era allontanato solo il 25 agosto.

Per il 48enne è stato disposto il divieto di avvicinamento

Subito la donna si era fatta accompagnare al Pronto soccorso da un'amica e dopo le medicazioni aveva sporto denuncia alla Polizia di Stato di Busto Arsizio, spiegando di conoscere solo il nome del 48enne e di sentirsi in colpa per aver coinvolto la struttura dove lavora e per aver messo a rischio i propri colleghi. Gli investigatori di via Foscolo, coordinati dal pubblico ministero Martina Melita, sono risaliti all'identità del 48enne e hanno raccolto elementi sufficienti per consentire al giudice per le indagini preliminari Stefano Colombo di disporre il divieto di avvicinamento a carico dell'indagato, il cui ultimo avvistamento in piscina risale a mercoledì 15 novembre. In questi giorni il 48enne è stato chiamato a rispondere alle domande del gip nel Tribunale bustocco.