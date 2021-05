La Lega torna col gazebo tra la gente

La Lega sarà presente al mercato cittadino di Nerviano sabato 29 maggio 2021.

Lega, gazebo al mercato

Il Carroccio ritorna tra la gente. Succede a Nerviano dove domani, sabato 29 maggio 2021, i leghisti saranno presente al mercato cittadino di via Toniolo, dalle 9 alle 12.

“Dopo un anno di stop forzato, causa pandemia, finalmente riprenderemo con i nostri consueti gazebo – spiegano dalla sezione della Lega, partito a cui appartiene il sindaco Massimo Cozzi – L’occasione sarà lieta per rincontrare tutti i cittadini, raccogliendo spunti di riflessione, ma anche per ricevere segnalazioni, proposte e perché no, critiche, sempre accette per migliorare la nostra cara Nerviano”.

Verso le elezioni

Anche a Nerviano, a ottobre, si svolgeranno le elezioni comunali e il Carroccio ha già annunciato che ci sarà: “La dedizione e la costanza che da sempre ci contraddistinguono da altre forze politiche, presenti solo in campagna elettorale, non mancheranno nemmeno in questo periodo – affermano dalla sezione – Analogamente, dopo un anno di incontri online, abbiamo ripreso a ritrovarci in presenza(nel pieno rispetto del distanziamento e della normativa Covid), tutti i Lunedì sera dalle ore 21 presso la nostra sede in via Annunciata 4, aperta a chiunque voglia avvicinarsi al nostro Movimento. In questo nefasto anno pandemico, siamo sempre stati attivi e attenti alle problematiche locali, ma finalmente ora si tornerà a ‘calcare’ i terreni a noi più congeniali: we are back!”.

Inoltre sarà lanciata la campagna tesseramento 2021 della Lega Salvini Premier.