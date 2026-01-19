La Lega chiede l’utilizzo del bene confiscato per il progetto “Dopo di noi”

Il Gruppo Consiliare della Lega di Nerviano ha depositato una mozione di indirizzo per impegnare formalmente il Sindaco e la Giunta al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto “Dopo di Noi” presso l’immobile confiscato di via Ponchielli.

“È doveroso ricordare che fu proprio l’Amministrazione a guida Lega, nel giugno 2021, a dare un segnale fortissimo di legalità procedendo allo sgombero definitivo dell’immobile. Un atto che mise fine a oltre dieci anni di immobilismo e che sottrasse concretamente il bene alla criminalità organizzata per restituirlo ai nervianesi. Tuttavia, quel risultato storico rischia oggi di essere vanificato: il fabbricato versa in un effettivo stato di abbandono e il degrado rischia di compromettere definitivamente la struttura, considerato che sono passati più di quattro anni e mezzo, senza che nulla concretamente sia stato fatto!”