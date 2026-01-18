La Lega attacca la Giunta: «Sui parcheggi non servono rinnovi ma un cambio di rotta»

«Sui parcheggi non servono rinnovi ma un cambio di rotta» La Lega attacca la Giunta di Rho guidata dal sindaco Andrea Orlandi dopo la determina numero 2 del 13 gennaio con la quale l’amministrazione rhodense proroga di sei mesi il contratto alla società Gestopark per la gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale.

La decisione di prolungare di sei mesi il contratto con Gestopark non ha lasciato indifferente il gruppo della Lega, con il consigliere comunale Christian Colombo che contesta duramente la gestione della mobilità cittadina.

Colombo propone alla Giunta un cambio di passo nella gestione dei parcheggi.

«Urge – incalza il consigliere della Lega – un cambio di passo radicale nella gestione dei parcheggi e mi appello all’amministrazione comunale affinché il nuovo piano sosta e i criteri del prossimo contratto di servizio non vengano decisi nelle stanze chiuse della giunta, ma siano condivisi apertamente con tutto il Consiglio comunale, residenti e le rappresentanze del commercio locale. La città ha bisogno di un sistema di parcheggi più moderno, ma soprattutto di stalli che siano realmente accessibili e numericamente adeguati alle esigenze dei cittadini e del commercio cittadino»