La Lega attacca la Giunta: «Sui parcheggi non servono rinnovi ma un cambio di rotta»

«Sui parcheggi non servono rinnovi ma un cambio di rotta» La Lega attacca la Giunta di Rho guidata dal sindaco Andrea Orlandi dopo la determina numero 2 del 13 gennaio con la quale l’amministrazione rhodense proroga di sei mesi il contratto alla società Gestopark per la gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale.
La decisione di prolungare di sei mesi il contratto con Gestopark non ha lasciato indifferente il gruppo della Lega
La decisione di prolungare di sei mesi il contratto con Gestopark non ha lasciato indifferente il gruppo della Lega, con il consigliere comunale Christian Colombo che contesta duramente la gestione della mobilità cittadina.
«Il ricorso alla proroga tecnica – dichiara Colombo – è il segnale di un ritardo cronico nella programmazione, come già avvenuto purtroppo per diversi altri contratti, tra cui quelli relativi alla manutenzione del verde pubblico. L’avvento delle Olimpiadi, che giustifica la proroga, appare solo come una maldestra giustificazione»
Il leghista Colombo propone alla Giunta un cambio di passo nella gestione dei parcheggi
Colombo propone alla Giunta un cambio di passo nella gestione dei parcheggi.
«Urge – incalza il consigliere della Lega – un cambio di passo radicale nella gestione dei parcheggi e mi appello all’amministrazione comunale affinché il nuovo piano sosta e i criteri del prossimo contratto di servizio non vengano decisi nelle stanze chiuse della giunta, ma siano condivisi apertamente con tutto il Consiglio comunale, residenti e le rappresentanze del commercio locale. La città ha bisogno di un sistema di parcheggi più moderno, ma soprattutto di stalli che siano realmente accessibili e numericamente adeguati alle esigenze dei cittadini e del commercio cittadino»
“Solo grazie alla nostra interrogazione disattivate le indicazioni luminose obsolete dei parcheggi
Proprio in merito alle criticità dei parcheggi, Colombo sottolinea un episodio emblematico di negligenza della Giunta comunale:
“Solo grazie alla nostra interrogazione presentata a giugno 2025, per cui non abbiamo ancora ricevuto risposta, sono state disattivate le indicazioni luminose obsolete dei parcheggi rhodensi in diversi punti della città. Questi pannelli fornivano informazioni errate, che non tenevano conto dei recenti cantieri che hanno stravolto sosta e viabilità in centro: uno spreco di soldi, di energia e, soprattutto, un’informazione sbagliata e fuorviante data ai cittadini che la Lega ha interrotto».