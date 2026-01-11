La Giunta Orlandi stanzia 99mila euro per sistemare e realizzare nuove aree cani

Realizzare nuove aree cani e sistemare quelle presenti sul territorio comunale. Questa la decisione presa dalla Giunta di Rho guidata dal sindaco Andrea Orlandi che ha stanziato una cifra attorno ai 100mila euro. Una decisione importante per i proprietari di Fido che avranno così luoghi più sicuri dove poter passeggiare o lasciare libero il loro cane.

Sistemazione dell’area di via don Mazzolari, nuovo spazio in via Nazario Sauro a Mazzo

Il primo intervento deciso dalla Giunta prevede la riqualificazione dell’area di via don Mazzolari nel quartiere di San Paolo. Qui, come si legge nella delibera comunale, sarà sostituita la recinzione attualmente usurata e saranno sostituiti anche i due cancelli d’ingresso all’area riservata agli amici a quattro zampe. L’intervento più consistente sarà, invece, realizzato nella frazione di Mazzo, in via Nazario Sauro dove sarà costruita una nuova area per Fido.

L’attuale area di via Togliatti a Mazzo presenta troppe criticità e va sostituita

«Si prevede la realizzazione della nuova area cani nell’area verde pubblica tra via Sauro, via Grossi e via Alcide De Gasperi – si legge nella delibera comunale – La necessità di questa nuova area deriva dal fatto che l’attuale area cani presente nel parco Togliatti presenta diverse criticità che hanno portato l’Amministrazione comunale a proporne la dismissione». Nella nuova area cani di via Sauro-Grossi-De Gasperi verranno anche posizionate due panchine per i proprietari degli animali.

In via Grossi, oltre all’intervento per la realizzazione della nuova area cani, saranno sostituite alcune panchine del parco

Sempre per quanto riguarda l’area verde di via Tommaso Grossi, oltre all’intervento per la realizzazione della nuova area cani, saranno sostituite alcune panchine del parco e i cestini per la raccolta dei rifiuti. Sistemazione anche per le altre aree cani presenti sul territorio comunale, da quella di via Nino Bixio a quella presente nell’area verde situata in via Fosse Ardeatine a quella di via Valera nella frazione di Passirana. In queste settimane i tecnici dell’Amministrazione comunale hanno effettuato una serie di sopralluoghi per capire quelli che sono gli interventi che devono essere realizzati per rendere le zone riservate ai cani più sicure.