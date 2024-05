"La farmacia comunale è in crescita"

Soddisfazione a Cerro Maggiore per l'andamento della farmacia comunale di via Cappuccini.

"L'utile del 2023 è di oltre 40mila euro, risultato in aumento rispetto al 2022. I ricavi della farmacia sono aumentati di oltre 70mila euro e con essi anche la marginalità, grazie ad acquisti mirati e procedure sempre più efficienti. Questo permette di avere prodotti sempre disponibili ed a prezzi più vantaggiosi".

A parlare è l'amministratore di Amcem - società partecipata di Cerro Maggiore che gestisce anche la farmacia comunale - Andrea D'Aquila che illustra la situazione della farmaci di via Cappuccini:

"Gli ottimi dati di Amcem sono in controtendenza rispetto ai risultati del settore - afferma D’Aquila - Infatti, il dato medio vede un calo delle vendite nelle farmacie italiane. Nonostante questo scenario sfavorevole perduri da diversi anni, la farmacia comunale ha garantito, anche negli anni di pandemia, una crescita annua costante di circa il 10%. Il risultato del 2023 è quindi in linea con i risultati del mio mandato, che hanno visto una costante crescita, non solo del fatturato, ma anche della qualità del servizio offerto alla cittadinanza. Nei primi mesi del 2024, infatti, abbiamo stabilizzato l'offerta della telemedicina, l'apertura ad orario continuato e il nuovo distributore automatico h24 con prodotti da banco".