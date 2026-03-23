Le penne nere e il Comune hanno donato la bandiera italiana all'Istituto comprensivo Carducci

La bandiera tricolore torna a svettare sulla scuola primaria di San Vittore Olona grazie al Gruppo Alpini.

La bandiera tricolore torna sulla scuola

Da qualche anno la scuola primaria di San Vittore Olona non aveva più la bandiera tricolore issata al suo ingresso. Ora il Gruppo Alpini, con l’ok del Comune, ne hanno donata una nuova per tutto l’Istituto comprensivo Carducci.

Le parole del sindaco

“Gli Alpini del Gruppo di San Vittore Olona, constatato che l’Istituto comprensivo Carducci di via Don Magni era da alcuni anni privo della bandiera nazionale, con il benestare dell’Amministrazione comunale, hanno provveduto ad installarne una all’ingresso dell’edificio scolastico per consentire agli studenti ed al personale scolastico di riconoscersi nel nostro simbolo di unità nazionale prima di iniziare le quotidiane attività di studio spiega il sindaco Marco Zerboni – L’unico rammarico è di non essere riusciti a posizionare la bandiera il giorno 17 marzo 2026, ricorrenza dell’anniversario dell’Unità d’Italia ma sarà comunque una sorpresa gradita ai nostri piccoli”.

