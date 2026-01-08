Ivan Grianti nuovo agente di Polizia Locale in paese

Ivan Grianti nuovo agente della Polizia Locale di Cerro Maggiore.

Ivan Grianti nuovo agente in paese

E’ Ivan Grianti il nuovo agente della Polizia Locale di Cerro. Ha preso servizio nei giorni scorsi, andando così ad ampliare il Comando guidato dal comandante Francesco Cozza che ora può contare su nove uomini. Grianti arriva da Cinisello Balsamo.

“Ho voluto dare il benvenuto personalmente al nuovo agente per ribadire la vicinanza dell’Amministrazione comunale a un servizio importante per i cittadini e per la tutela della vita in comunità – afferma il sindaco Nuccia Berra – Con l’agente Grianti ed il comandante Cozza ci siamo soffermati sugli impegni del 2026, quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere e le nuove sfide, analizzate anche con l’esperienza vissuta dallo stesso Grianti nel suo precedente comando”.

Comando potenziato

“Grianti entra a far parte di un Comando dinamico e competente, che negli ultimi anni ha registrato importanti miglioramenti grazie agli investimenti effettuati e all’intraprendenza del corpo stesso – aggiunge il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Alessandro Provini – Grianti arriva da Cinisello Balsamo, comune della prima cintura milanese, portando con sé una solida esperienza che sono certo saprà mettere a disposizione dell’intero Comando. Questo nuovo inserimento rappresenta un altro tassello del nostro progetto per continuare a potenziare la Polizia Locale e i servizi legati alla sicurezza e alla prevenzione. Rivolgo i miei migliori auguri all’agente Grianti, con la certezza che il comandante Cozza e tutti i colleghi del Comando sapranno operare con lui e insieme a lui per il bene di tutta la comunità”.