Italia Viva: “Sanità regionale nel frullatore”

“Sanità regionale nel frullatore”: Italia Viva Abbiategrasso lancia una dura invettiva contro il Welfare lombardo. I fatti delle ultime settimane sull’errata classificazione della Lombardia in zona rossa nel mirino.

Una sanità regionale a pezzi, insomma.

“Non possono che aumentare lo sdegno e lo sconforto nei cittadini già duramente provati da mesi di pandemia. Non entriamo nel gioco del rimpallo delle responsabilità tra Giunta Regionale, ISS e Ministero della Salute; le ulteriori verifiche fatte in questi giorni stanno facendo emergere le responsabilità. Quel che tutti hanno avuto modo di vedere, però, è che lo stato di confusione, che permane nella gestione dell’emergenza, continua ad influire notevolmente anche sulla compromissione del tessuto sociale ed economico. Centinaia di attività commerciali hanno dovuto subire un ulteriore ed immotivato stop per giorni e giorni con conseguente danno economico. Per questo rimane lo sgomento, lo sdegno e non possiamo fare a meno di domandarci: perché ci ritroviamo ancora in questa situazione? La pandemia non dovrebbe essere più trattata come un’emergenza, è passato quasi un anno e c’era tutto il tempo per affrontare una pianificazione seria. Dopo 11 mesi di morte, sofferenze, dure restrizioni, oggi dovremmo essere nel tempo della cura, della resilienza, del conforto”.

“Sanità regionale nel frullatore”

Una sottolineatura sul ruolo delle istituzioni locali, che dovrebbero fungere da “balsamo e soprattutto pensare a ricostruire – èl’affondo – Dovrebbe essere il tempo della ricostruzione della rinascita, ma paradossalmente ci troviamo ancora nel pieno della tempesta, che ha messo in luce quanto siano state inopportune molte scelte effettuate dalle Giunte di centrodestra che si sono succedute al governo della Regione Lombardia negli ultimi anni, in particolare con le giunte a guida leghista. Sotto tutti i punti di vista, da tempo, la sanità lombarda sembra essere finita in un frullatore. Troppa superficialità, tante responsabilità a livello organizzativo e nelle nomine di molti e ben pagati manager (per un totale di circa 11 milioni di euro all’anno) di cui 24 su 40 in quota Lega, spesso scelti semplicemente su criteri di fedeltà al partito del Presidente Fontana. Il problema non è il livello di qualità della sanità lombarda, che eccelle in Europa, ma della sua gestione, della sua organizzazione, delle scellerate scelte politiche di questi anni. Scelte sbagliate, soprattutto nella sua applicazione e a livello organizzativo e gestionale, anche in merito all’ultima riforma della sanità lombarda, bocciata anche a livello nazionale, che ha dimostrato tutte le sue pecche soprattutto nell’ambito della medicina territoriale”.

Più coinvolgimento dei sindaci