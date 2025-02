Italia Viva inaugura la nuova sede a Parabiago

Italia Viva Altomilanese inaugura l’apertura di una sede a Parabiago e la mette a disposizione di tutte le forze riformiste del territorio.

La scelta di inaugurare una sede anche a Parabiago

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle 11 in Piazza Maggiolini 25 a Parabiago. Italia Viva Altomilanese ha infatti deciso di mettere a disposizione del territorio un luogo di incontro che consenta alle forze riformiste di confrontarsi in un luogo fisico e di organizzare incontri con i cittadini su temi di attualità.

“Sul nostro territorio, dichiara il coordinatore Pino Lionetti, oramai non vi sono più sedi di partito o di circoli in cui è possibile incontrarsi e confrontarsi, ad esempio a Parabiago non vi è una sola sede di partito, di nessun colore, ecco perché abbiamo voluto mettere a disposizione questo spazio quale luogo di ascolto e di confronto, per contrastare il “deserto democratico “che sta attraversando al nostra società. Sarà certamente la sede di Italia Viva Altomilanese ma verrà offerta anche alle altre forze politiche e civiche che si richiamano al centro riformista che guarda a sinistra”.

I protagonisti del taglio del nastro

L’inaugurazione avverrà alla presenza di Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva; Ivan Scalfarotto, senatore Italia Viva; Lisa Noja, Consigliere regionale di Italia Viva; Donatella Capirchio, Gianni Gruppo, coordinatori Italia Viva Città Metropolitana e Pino Lionetti, coordinatore Italia Viva Altomilanese.