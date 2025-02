Conto alla rovescia per la tariffa puntuale

"La tua impronta fa fiorire l’ambiente": a Parabiago parte la campagna informativa che introduce la tariffa puntuale e le novità in tema di raccolta differenziata.

Tariffa puntuale ai blocchi di partenza

La città della calzatura si prepara ad accogliere la tariffa puntuale, un sistema innovativo per la gestione dei rifiuti indifferenziati che va a premiare i comportamenti virtuosi e a promuove la sostenibilità ambientale.

"La tua impronta fa fiorire l’ambiente" è lo slogan della campagna di comunicazione che accompagnerà, passo passo, i cittadini verso l’adozione del nuovo sistema.

A partire dal prossimo mese di marzo, i cittadini riceveranno gratuitamente i nuovi sacchi grigi dotati di microchip. Tali sacchi dovranno essere utilizzati per conferire i rifiuti indifferenziati, in sostituzione dei sacchi viola attualmente in uso e non più utilizzabili. I nuovi sacchi grigi dotati di microchip saranno "personalizzati", ovvero associati a ogni utenza di riferimento.

"Una tariffazione più equa"

L’assessore all’Igiene urbana Luca Ferrario sottolinea:

"Questo modo di operare permette una tariffazione più equa: nel calcolo della Tari, infatti, sarà preso in considerazione anche il numero dei conferimenti annuali effettuati da ciascuna utenza. Per 'conferimenti annuali', è bene precisarlo, si intende il numero delle esposizioni del sacco grigio con microchip contenente rifiuto indifferenziato che ogni utenza espone per il ritiro nei giorni prestabiliti e non il suo peso!".

Quali sono gli obiettivi?

La tariffa puntuale nasce per incentivare la raccolta differenziata, trasformando i rifiuti in nuove risorse; ridurre la quantità di secco indifferenziato e le emissioni di anidride carbonica prodotte dai termovalorizzatori, dove finiscono, appunto, i rifiuti indifferenziati; premiare le famiglie e le imprese che adottano comportamenti sostenibili.

Tempistiche e modalità

La distribuzione porta a porta dei nuovi sacchi grigi avverrà gradualmente tra marzo e maggio, seguendo le zone di raccolta in cui il territorio di Parabiago è già suddiviso. Il 2025 sarà l’anno della sperimentazione, in modo che i cittadini imparino a familiarizzare con il nuovo sistema che entrerà ufficialmente in vigore dall'1 gennaio 2026, quando nel computo della Tari rientrerà anche il numero (non il peso) di sacchi grigi conferiti da ciascuna utenza.

In calendario tre incontri pubblici

Per facilitare il passaggio al nuovo sistema, sono in programma tre incontri pubblici, durante i quali cittadini e imprese potranno ricevere tutte le informazioni necessarie. Il primo è in calendario per giovedì 27 febbraio alle 21 nella sala consiliare di piazza della Vittoria 7, il secondo per giovedì 27 marzo alle 21 al campo sportivo Venegoni Marazzini di via Carso 2 e il terzo per martedì 15 aprile alle 21 nella sala teatro della parrocchia San Lorenzo di via Don Giacomo Bianchi 9.

"Un passo verso un futuro più sostenibile"

Il sindaco Raffaele Cucchi sottolinea:

"Questa novità non costituisce solo un adempimento agli impegni e agli obiettivi contenuti in Agenda 2030, ma rappresenta per Parabiago un passo importante verso un futuro più sostenibile. Il cittadino diviene parte attiva, protagonista di questo processo di cambiamento, attraverso il piccolo sforzo quotidiano di porre una maggiore attenzione sia alla separazione domestica dei rifiuti, sia al contenimento della produzione di rifiuti indifferenziati, ossia quelli che hanno un maggiore impatto, a livello ambientale. Sì, perché dal modo in cui scegliamo di differenziare producendo minor residuo possibile, dipende la qualità dell’ambiente in cui viviamo e in cui vivranno i nostri figli".

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi ad Aemme Linea Ambiente, la società del Gruppo Cap 800 196363 www.aemmelineaambiente.it