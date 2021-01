IoApro? A Corbetta si punta su #ioSostengo: ecco il bando ristori

“Al posto di #ioApro, di cui non condivido le modalità contro le regole, noi il apriamo il bando per le richieste di sostegno economico che avevamo promesso! Con il bando #IoSostengo, come programmato dall’Assessore Giuliano Gubert, , mettiamo a disposizione 70.000 euro a fondo perduto per tutte le Attività Economiche e Commerciali di Corbetta colpite dagli effetti delle misure anti Covid 19. Sosterremo ogni domanda che rispetterà i criteri, nessuna esclusa, perché nessuno sarà lasciato indietro. Perché per noi esprimere solo solidarietà ai Commercianti, agli Artigiani e ai Lavoratori non basta, le parole non bastano più.Per noi, sono importanti i fatti!