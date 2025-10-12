Inveruno e il suo sogno nel cassetto: il nuovo asilo a Furato

Il Comune di Inveruno ha un sogno, quello di aprire un nuovo asilo nella frazione di Furato. Per questo motivo ha attivato una serie di interlocuzioni con gli uffici che si occupano di istruzione.

L’Amministrazione comunale sta lavorando per arrivare all’apertura di una scuola dell’infanzia statale a Furato. Sono stati avviati i colloqui con l’Ufficio scolastico regionale di concerto con la dirigenza scolastica.

«La strada è lunga e non semplice perché dipendiamo da decisioni ministeriali visto che gli educatori saranno statali – ha spiegato il sindaco Nicoletta Saveri – Abbiamo presentato un primo studio in cui si sottolinea la mancanza di scuole dell’infanzia statali in paese ma anche in tutto l’Istituto Comprensivo di cui facciamo parte, e abbiamo specificato come l’edificio scolastico della frazione sia stata riqualificato in questi ultimi anni. Di fronte ad una denatalità che è ormai cronica nel nostro paese, situazione che quest’anno ha causato la non attivazione della classe prima elementare alla don Milani, c’è però una maggiore richiesta di accesso ai servizi fin dalla prima infanzia, lo 0-3 e il 3-6 anni. Quindi dal punto di vista dell’interesse delle famiglie rispetto a questi servizi c’è una maggiore attenzione, anche per via del contesto familiare diverso rispetto al passato».