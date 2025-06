Intitolazione di una via a Ramelli, l'Anpi: "Una scelta divisiva"

Nel prossimo Consiglio Comunale del 5 giugno a Pero una mozione del Gruppo di maggioranza propone l'intitolazione di una via (o di uno spazio pubblico) alla memoria di Sergio Ramelli. Una scelta che l'Anpi cittadino è divisiva e non dovrebbe riaprire profonde divisioni come avvenute negli anni '70.

"Ramelli, militante del Fronte della Gioventù (organizzazione giovanile dell'allora MSI), nel 1975 rimase ucciso dopo un'aggressione subita da militanti di Avanguardia Operaia. Fu un omicidio barbaro così come furono quelli di Claudio Varalli, anch'egli diciottenne, di Alberto Brasili, 19 anni, vittime nel mese successivo di gruppi neofascisti. In quegli anni ci furono altri giovani uccisi da opposte fazioni. Tra loro Fausto e Iaio a Milano, Valerio Verbano a Roma. Di questi ultimi delitti mai si è giunti all'individuazione dei responsabili, anche se la matrice della destra estrema è certa - fanno sapere dall'Anpi - Decine di giovani vite spezzate in un periodo di tensioni ideologiche, dell'odio tra opposti schieramenti, mentre parti deviate dello Stato organizzavano la strategia della tensione, con stragi di mano fascista, volte a minare la vita democratica e le lotte studentesche e operaie in atto".

No a strumentalizzazioni delle vittime