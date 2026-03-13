Il Senatore Ivan Scalfarotto ha depositato il 12 marzo 2026 l’interrogazione n. 4-02850 al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo conto dei tempi e delle risorse necessarie per eliminare le barriere architettoniche alla stazione di Vittuone-Arluno (linea suburbana S6 Novara–Milano), dove per raggiungere il secondo binario è ancora necessario superare 26 gradini: una barriera quotidiana e insostenibile per persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini.

Interrogazione al Senato per abbattere le barriere architettoniche alla stazione di Vittuone

La stazione serve un bacino di oltre 15.000 abitanti tra i Comuni di Vittuone, Arluno e Parabiago. Nonostante i piani annunciati da RFI negli anni passati, i lavori di adeguamento non sono mai stati avviati, a differenza di quanto avvenuto alla stazione di Legnano, dove le barriere sono state eliminate.

Un percorso costruito passo dopo passo

• Dicembre 2025 — Sopralluogo MAPPAMI — iniziativa di Italia Viva coordinata da Mauro Foieni con cittadini e volontari — che ha documentato in modo sistematico le barriere presenti: scale non attrezzate, assenza di percorsi tattili, segnaletica carente.

• Dicembre 2025 — Segnalazione formale a RFI da parte dei Comuni di Vittuone e Arluno (protocollo REANO/2025-12-5/553010).

• Febbraio 2026 — Interrogazione in Regione Lombardia (ITR 2994), presentata con il supporto della Consigliera Regionale Lisa Noja.

• 12 marzo 2026 — Deposito dell’interrogazione parlamentare al Senato (atto n. 4-02850) da parte del Senatore Ivan Scalfarotto.