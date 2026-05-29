Insieme per Legnano-Legnano Popolare prima lista civica: «2.606 volte grazie»

«2.606 volte grazie: Insieme per Legnano-Legnano Popolare è la prima lista civica con l’11,55%».

Insieme per Legnano-Legnano Popolare prima forza civica

Così il presidente di Insieme per Legnano Eligio Bonfrate e Mario Brambilla di Legnano Popolare commentano il risultato della lista al primo turno delle elezioni amministrative di Legnano.

Con l’11,55% dei voti validi, la lista Insieme per Legnano-Legnano Popolare si afferma come prima forza civica e terzo schieramento politico assoluto in città alle elezioni comunali del 25 maggio. In termini assoluti, sono ben 2.606 le preferenze espresse a favore della lista a sostegno del sindaco uscente Lorenzo Radice. Un traguardo che, secondo la lista civica, «premia oltre 18 anni di presenza costante sul territorio».

«Premiati oltre 18 anni di ascolto, presenza e impegno concreto»

Eligio Bonfrate dichiara:

«Da oltre 18 anni portiamo avanti un’idea di politica fatta di ascolto, presenza e impegno concreto per il bene comune. Il nostro è un civismo radicato, che mette al centro le persone, i quartieri e la qualità della vita nella nostra città».

Un successo che la lista non considera affatto un punto di arrivo, bensì una spinta a fare ancora meglio. Mario Brambilla aggiunge:

«Questo voto rappresenta una responsabilità in più, che assumiamo con orgoglio e che nasce dal lavoro quotidiano svolto per Legnano. L’impegno di questi cinque anni al fianco della giunta Radice e di questa maggioranza ha permesso di rispondere concretamente alle necessità dei cittadini. I legnanesi, già al primo turno, hanno dimostrato di voler ancora contare su di noi».

«Di nuovo alle urne: il futuro di Legnano si costruisce insieme»

Ora l’attenzione si sposta sulle giornate di domenica 7 e lunedì 8 giugno, quando i cittadini torneranno alle urne per il ballottaggio. Insieme per Legnano-Legnano Popolare sarà «nuovamente in prima linea a sostegno di Lorenzo Radice per dare continuità al progetto avviato in questi anni» e ricorda che «il voto al ballottaggio è un diritto di tutti i cittadini: anche chi non ha potuto recarsi alle urne durante il primo turno potrà votare regolarmente e senza alcun problema in questa seconda e decisiva occasione».

«Il futuro di Legnano si costruisce insieme»: è con questo spirito che la lista invita tutti i cittadini a mobilitarsi per il voto di giugno. «Per fare in modo che Legnano resti una città in cui vivere, crescere e costruire».