Iniziati i lavori nelle scuole colpite dal maltempo

Partiti in questi giorni i lavori per la sistemazione di alcune delle scuole cittadine di Bareggio colpite dal maltempo degli ultimi mesi.

Iniziati i lavori nelle scuole di Bareggio

A seguito delle problematiche segnalate ed emerse in particolare col maltempo delle ultime settimane, sono iniziati questa settimana i lavori nelle scuole di Bareggio e San Martino. Ieri per ricordare la situazione di disagio all'Amministrazione, alcuni genitori si sono ritrovati davanti al Municipio per chiedere tempi celeri per i lavori.

Il sindaco Linda Colombo ha voluto elencare tutti i lavori in partenza e partiti a scuola:

SCUOLA PRIMARIA RODARI: già affrontata e risolta la problematica dell’acqua che colava dall’ascensore. In programma i lavori negli spogliatoi dalla palestra, la risoluzione del problema idraulico in mensa e il ripristino della campanella.

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GALLINA: sistemazione coperture che hanno provocato gli allagamenti nella sezione Margherita e nell’aula d’ingresso; risoluzione problematica acqua calda.

SCUOLA PRIMARIA COLLODI: risoluzione problema infiltrazioni nel collegamento tra la scuola e la palestra e in un’aula nel piano in cima alla scala.

SECONDARIA DI BAREGGIO: risoluzione problema perdite nell’aula sopra la presidenza, nel laboratorio di arte e di scienze e nell’atrio di ingresso.

SCUOLA DELL’INFANZIA MUNARI: inaugurata nel 2009, ha problemi ancora più seri rispetto alle scuole costruite negli anni Settanta. Sono necessari interventi sulle travi e su tutte le aule esposte a sinistra rispetto all’entrata.

In tutte le scuole è inoltre stata programmata la sistemazione di tutte le porte di sicurezza.