Problemi nelle scuole: i genitori protestano davanti al municipio

"Se mi cade in testa il soffitto sono fritto", "Noi siamo il futuro, dateci una scuola sicura". Questi i messaggi scritti dai genitori dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole a Bareggio che oggi, mercoledì 27 settembre 2023, sono venuti davanti al municipio per protestare nello stato in cui versano i plessi cittadini.

Problemi alle scuole: i genitori protestano

Tanti i problemi lamentati dai genitori, tra cui le infiltrazioni di acqua e gli allagamenti registrati nei giorni scorsi e che hanno costretto alcuni alunni a essere spostati in altri locali.

"In sei anni non è stato fatto nulla", "serve fare i lavori per risolvere una volta per tutte il problema" hanno detto i genitori.

Dopo aver richiesto un colloquio con il sindaco Linda Colombo, i genitori hanno parlato con l'assessore ai lavori pubblici Raffaella Gambadoro.

"Siamo consapevoli che esistono delle problematiche. Abbiamo affidato l’incarico a un’impresa per la manutenzione negli edifici scolastici. Insieme all’Ufficio tecnico stiamo portando avanti dei sopralluoghi e siamo in contatto quotidiano con il dirigente scolastico. Abbiamo stilato un elenco indicando le priorità da seguire e concordando i giorni con la preside. Interverremo su tutto, ovviamente, ma dobbiamo seguire l’iter in maniera corretta".

I genitori non si danno per vinti e promettono battaglia.