Indennità della Giunta, il sindaco: "Altro che aumento, in 10 anni risparmiati 400mila euro"

Indennità della Giunta comunale di Rescaldina, il sindaco replica alle critiche della minoranza.

Indennità di Giunta, interviene il sindaco

Nei giorni scorsi era stata la lista di minoranza Cambia Rescaldina del capogruppo ed ex sindaco Luca Perotta a protestare contro l'aumento dell'indennità deciso dalla Giunta comunale di Rescaldina. Ora è il sindaco Gilles Ielo a intervenire: "Coerenza, trasparenza ed onestà, in 10 anni un risparmio di circa 400mila per il Comune di Rescaldina - replica il primo cittadino a capo della lista civica Vivere Rescaldina - Nel 2019 Vivere Rescaldina, come da impegno preso in campagna elettorale, aveva

confermato, come nel 2014, l’indennità del sindaco per un importo complessivo pari a quello che lo stesso percepiva nel rapporto lavorativo precedente l’elezione. Fino al 2022 gli importi delle indennità del sSindaco e di conseguenza degli assessori, erano decisi con delibera dalla Giunta all’interno di un range previsto dalla legge. La Giunta poteva fare una scelta politica e decidere se applicare un valore minimo, medio o massimo. Vivere Rescaldina, individuato il criterio, ha di fatto applicato sempre un valore

oggettivamente più vicino al valore minimo previsto. Nel 2022 una nuova legge nazionale ha modificato le regole, eliminando il minimo e il

massimo e ha stabilito in modo preciso e puntuale l’importo dell’indennità, togliendo quindi alle Giunte comunali la discrezionalità politica di stabilire i propri compensi. Gli amministratori di Vivere Rescaldina, in modo coerente con l’impegno preso con i cittadini, nonostante la modifica di legge, non potendo più determinare il valore ed esclusa la possibilità di rifiutare solo l’aumento, hanno deciso di restituire la differenza tra quanto deliberato nel 2019 e quanto deciso a livello nazionale. Una promessa mantenuta di cui andiamo orgogliosi, a testimonianza del fatto che l’impegno politico della Giunta e del gruppo di Vivere Rescaldina si è sempre fondato sullo spirito di servizio e sulla passione nel mettersi a disposizione della comunità. Le risorse economiche che ogni anno sono state risparmiate grazie ai tagli e alle restituzioni degli amministratori di Vivere Rescaldina ammontano a circa 400mila euro in 10 anni. Dato oggettivo che si evince dai bilanci comunali".

Il confronto con l'ex Giunta

Ielo fornisce anche i dati relativi al costo degli stipendi degli amministratori (sindaco e assessori) confrontando i cinque anni di mandato delle ultime tre Giunte (tutti gli importi si intendono lordi): "Dal 2009-2024 costo della Giunta Magistrali (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia) totale spesa nei 5 anni 536.830 euro; dal 2014 al 2019 costo Giunta Cattaneo totale spesa in 5 anni 320.379 euro (-216.451, 40,26%); costo Giunta Ielo 2019-2024 totale spesa in 5 anni 350mila euro (-186.830, - 34,80%)".

"Nessun aumento di stipendio"

Prosegue Vivere Rescaldina rispondendo alla minoranza: "Le informazioni oggi diffuse sulle nuove indennità risultano carenti, false e tendenziose e ancora una volta manifestano la poca credibilità e inaffidabilità dei referenti del centro

destra. I dati fatti circolare sono semplicemente sbagliati, nessuno dei componenti del centrodestra si è accorto dell'istituzione di apposito capitolo dedicato alle restituzioni nel bilancio comunale e faziosa è la dichiarazione per cui la 'Giunta si aumenta lo stipendio', perché fino a prova contraria, l’atto pubblicato all’albo pretorio è una determina, atto tecnico dell’ufficio che, avendo chiara e puntuale indicazione dalla legge, non ha fatto altro che applicarla senza chiedere indirizzo politico alla Giunta. Questo aspetto tecnico avrebbe dovuto dare chiara indicazione a ex amministratori che dovrebbero conoscere bene la differenza tra una Determina degli uffici e una Delibera di

Giunta. Riteniamo importante dare visibilità ai numeri ufficiali, perché significa rendere conto ai cittadini rispetto ai principi e alle scelte condivise durante le precedenti campagne elettorali. A fronte del cambio normativo, in quest’ultima campagna elettorale non è stato assunto nessun impegno. Cambiano le leggi, cambiano gli amministratori e chi invece continua,

come il nostro sindaco, in questi anni ha sicuramente acquisito, come dimostrato nel confronto tra candidati, maggiore conoscenza del paese, del Comune e ha oggi nuove competenze e capacità che riteniamo debbano essere valorizzate. Siamo certi che che Ielo e la sua squadra sapranno, in altre forme, restituire alla collettività quanto lo Stato oggi gli riconosce quale indennità per il ruolo rivestito. Lo stile di Vivere Rescaldina e dei suoi amministratori conferma, ancora una volta, la netta differenza tra Vivere Rescaldina e gli altri".