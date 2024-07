La Giunta si aumenta lo stipendio, opposizione in rivolta

La Giunta comunale di Rescaldina si è aumentata lo stipendio, la rabbia della minoranza.

La Giunta si aumenta lo stipendio, è polemica

E' polemica a Rescaldina per la decisione della Giunta comunale di aumentarsi lo stipendio. La protesta arriva dai banchi dell'opposizione dove siede la lista Cambia Rescaldina dell'ex candidato sindaco e capogruppo Luca Perotta che attacca: "Nel 2020, l’Amministrazione comunale guidata dalla lista Vivere Rescaldina del sindaco Gilles Ielo annunciava con orgoglio di aver risparmiato oltre 41mila euro sugli stipendi dei politici nel primo anno di mandato (giugno 2019 - maggio 2020). Questa notizia veniva presentata come un grande successo, in netta contrapposizione con le amministrazioni precedenti, accusate di sprechi e cattiva gestione. Ma oggi, nel 2024, la realtà è ben diversa. Le nuove indennità previste dalla legge 234/2021 mostrano un quadro preoccupante per il futuro. Nel 2022: costo totale annuo della Giunta: 78.756,12 euro (+ 18.848,26 euro rispetto all’anno precedente); 2023: costo totale annuo della Giunta: 87.706,01 euro (+28.481,82 euro rispetto al 2022); 2024: costo totale annuo della giunta: 100.158,02 euro (+41.885,03 euro rispetto al 2023)".

La protesta non si ferma

"Cosa è successo alle promesse di risparmio? La Giunta Ielo ha costruito la propria immagine denigrando le vecchie amministrazioni, accusandole di sprechi e inefficienze - prosegue Perotta - Ma oggi, a distanza di pochi anni, vediamo un aumento significativo delle spese per le indennità degli amministratori comunali".