Giovedì sera, 15 maggio 2025. la sezione della Lega di Parabiago ha organizzato un partecipato incontro pubblico con l’Onorevole Fabrizio Cecchetti, parlamentare della Lega, per fare il punto sui risultati ottenuti dal partito al Governo, dall’ottobre 2022 a oggi.

Incontro dei militanti della Lega con Fabrizio Cecchetti

L’iniziativa ha visto la presenza di numerosi cittadini, simpatizzanti e rappresentanti delle sezioni territoriali limitrofe.

Nel suo intervento, l’On. Cecchetti ha illustrato i traguardi raggiunti in diversi ambiti chiave – sicurezza, opere pubbliche, lavoro, disabilità e autonomia – sottolineando l’impegno concreto della Lega nel trasformare le promesse elettorali in azioni reali e tangibili.

Ad aprire la serata è stato Diego Scalvini, segretario cittadino della Lega, che ha evidenziato l’importanza di momenti di confronto come questo, soprattutto in vista delle elezioni amministrative del 2026. Scalvini ha ribadito la volontà del movimento di continuare a essere protagonista per il futuro della città, forte dell’esperienza maturata in anni di amministrazione locale.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Presente anche il sindaco Cucchi

Tra gli interventi anche quello del Sindaco Raffaele Cucchi, che ha illustrato le numerose opere pubbliche in corso a Parabiago, frutto della capacità dell’amministrazione comunale di attrarre fondi regionali ed europei. Progetti strategici – ha sottolineato il Sindaco – destinati a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini nei prossimi anni.

La serata si è conclusa con un confronto aperto con il pubblico, segno di una comunità politica viva, coesa e pronta ad affrontare con determinazione le sfide future."