Incendi a Magenta: l'assessore Gelli convoca le forze dell'ordine cittadine

Incendi a Magenta: l'assessore alla Sicurezza Simone Gelli ha chiesto un tavolo di confronto con tutti i comandanti delle forze dell'ordine presenti in città.

"Di fronte a simili episodi occorre fare quadrato. Mentre in queste ore c'è chi si diverte a scrivere chilometrici post di polemica, noi si lavora. Polizia locale e Carabinieri sono impegnate dalle prime ore di questa mattina; ho dunque pensato di chiedere a tutti i comandanti presenti sul territorio e che rappresentano le diverse forze di Polizia presenti, un incontro per valutare quanto si sta facendo in città rispetto al tema della sicurezza e a quanto ancora è possibile fare".

"Credo che in questi casi - ha concluso il vicesindaco - l'unione possa rappresentare la vera forza non solo per gli appartenenti alle forze dell'ordine ma per la nostra intera comunità. Il confronto con chi ogni giorno lavora per garantire la nostra sicurezza, lo ritengo fondamentale per arrivare, come già fatto in passato, ad attuare livelli di controllo e sicurezza importanti, mentre ringrazio sin da ora tutti gli operatori delle forze dell'ordine che in queste ore si stanno adoperando per seguire le indagini su quanto occorso a Magenta nella notte passata".