Questa mattina, 21 marzo 2026, su invito del Sindaco di Turbigo, Riccardo De Corato parteciperà all’inaugurazione del nuovo spazio “Liberi di scegliere” situato all’interno di un immobile confiscato alla Mafia.

Inaugurazione bene confiscato alla criminalità: sarà presente anche De Corato

“In qualità di capogruppo Fdi in Antimafia, ribadirò l’importanza del contrasto alla criminalità organizzata e di quanto sia importante togliere dagli ambienti mafiosi i minori e le loro madri, offrendo a tutti loro protezione e nuove opportunità. E’ molto importante che i beni sottratti alla criminalità, diventino spazi per la legalità, per la solidarietà e che guardino ad un futuro migliore e diverso per l’intera Comunità”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo del Partito in Commissione Parlamentare Antimafia, Riccardo De Corato.