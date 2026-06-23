Inaugurato il primo parco inclusivo: giochi, sport e spazi accessibili a tutti

L'area è stata riprogettata con il contributo del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e offre percorsi, giochi e strutture pensati anche per le persone con disabilità.

Dairago inaugura il primo parco inclusivo: giochi, sport e spazi accessibili a tutti.

Inaugurato il parco inclusivo di via Toti

Un nuovo spazio per giocare, fare sport, incontrarsi e stare insieme senza barriere. È stato inaugurato nel pomeriggio di domenica 21 giugno il nuovo parco inclusivo di via Toti, completamente riqualificato e ripensato con un’attenzione particolare all’accessibilità e all’inclusione. Il taglio del nastro è avvenuto alle 17 alla presenza della sindaca Paola Rolfi, che ha presentato ai cittadini il nuovo volto dell’area verde. L’inaugurazione è stata accompagnata da un ricco programma di iniziative dedicate a bambini, famiglie e giovani: dallo spettacolo di circologia del Dr. Passepartout al truck di Kilometro Gelato, passando per le dimostrazioni di workout organizzate dalla palestra Gymrilla, il torneo 3 contro 3 curato da Basket Dairago e il picnic con letture per bambini proposto dall’Associazione Genitori Dairago.

Con il contributo del Consiglio junior

Il nuovo parco nasce anche grazie al contributo del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che ha partecipato alla progettazione avanzando idee e suggerimenti poi tradotti nel progetto definitivo. Un percorso di partecipazione che l’Amministrazione aveva già sperimentato negli anni scorsi per la riqualificazione di piazza Francesco della Croce.

«Inclusività elemento centrale nelle scelte amministrative»

La sindaca Rolfi ha commentato:

«È stato un vero piacere inaugurare il primo parco inclusivo di Dairago, dotato di percorsi e giochi accessibili a tutti, anche a chi ha difficoltà motorie o abilità diverse. L’inclusività è diventata un criterio nella scelta dei giochi e nella progettazione degli spazi, perché riteniamo che debba essere un elemento centrale nelle scelte amministrative».

L’area è stata pensata per essere realmente fruibile da tutti. Oltre ai giochi inclusivi, sono state installate panchine e strutture accessibili e l’area basket è stata predisposta per consentire l’utilizzo anche alle persone con disabilità. È stata inoltre realizzata una mappatura dell’intero parco utilizzabile anche da persone ipovedenti.

«Un luogo dove le generazioni si incontrano»

La sindaca ha aggiunto:

«Il parco di via Toti è un parco davvero per tutti, dove incontrarsi, giocare, praticare sport e fare nuove amicizie. Non è solo uno spazio per bambini, ma un luogo in cui le generazioni si incontrano, si parlano e condividono momenti preziosi».

«Un luogo rivalorizzato e restituito alla comunità»

Soddisfazione anche da parte di Fiorenzo Clementi, consigliere comunale di maggioranza con delega agli eventi e organizzatore dell’inaugurazione, che ha dichiarato:

«È stato un pomeriggio di aggregazione sociale, divertimento e sport in un luogo rivalorizzato e restituito alla comunità affinché venga mantenuto vivo e vitale».

I ringraziamenti e la soddisfazione più grande

Rolfi ha infine ringraziato tutte le realtà che hanno collaborato all’evento, dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze all’Associazione Genitori Dairago, da Basket Dairago alla Protezione civile, fino ai personal trainer di Gymrilla, per poi concludere:

«È stato davvero un bel pomeriggio. E, al di là dell’ufficialità di questa occasione, la più grande soddisfazione è vedere quanto sia frequentato e apprezzato questo nuovo parco».