Inaugurato il nuovo auditorium comunale: oltre 200 posti a sedere per la cultura

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Inaugurato il nuovo auditorium comunale di San Vittore Olona: oltre 200 posti a sedere per la cultura.

Inaugurato il nuovo auditorium comunale

San Vittore Olona ha inaugurato sabato 24 ottobre 2026 il suo nuovo auditorium, una struttura (che si trova in via 24 Maggio) destinata a diventare un importante punto di riferimento per la vita culturale e sociale del paese. La cerimonia ha registrato una significativa partecipazione di autorità, amministratori, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e cittadini, a testimonianza dell’interesse e delle aspettative che accompagnano l’apertura di questo nuovo spazio pubblico.

Presenti per la Città metropolitana di Milano il consigliere Giorgio Mantoan e, in rappresentanza della Regione Lombardia, i consiglieri regionali Giulio Gallera, Maira Cacucci e Christian Garavaglia. Hanno preso parte all’inaugurazione il sindaco Marco Zerboni, gli assessori e i consiglieri comunali di San Vittore Olona, insieme ad alcuni dei sindaci che hanno amministrato il paese negli anni precedenti (ossia Carmen Colombo Galli, Marilena Vercesi e Daniela Rossi) e ai rappresentanti delle amministrazioni di diversi Comuni del territorio, tra cui Buscate, Canegrate, Legnano, Pessano con Bornago Pogliano, Pogliano Milanese, Vanzaghello.

Particolarmente significativa la presenza delle associazioni sanvittoresi, appartenenti agli ambiti sportivo, sociale e culturale, realtà fondamentali per la vitalità del paese e per la costruzione di una comunità sempre più partecipe.

L’organizzazione e la conduzione dell’evento sono state affidate all’architetto Giorgio Almasio, direttore artistico, ideatore di eventi culturali e professionista della comunicazione, figura da anni impegnata nella promozione della cultura sul territorio. Almasio è ideatore e direttore artistico di “Donne In Canto”, festival di musica e parole al femminile nato nel 2009, diventato negli anni un appuntamento culturale significativo.

Proprio il 22 ottobre, a Montecitorio, a Roma, gli è stato conferito il premio internazionale “Standout Man Award”, riconoscimento attribuito per il profondo valore culturale, sociale e civile dimostrato attraverso il suo lavoro sul territorio.

La cerimonia inaugurale si è aperta con la benedizione impartita dal parroco don Marco Longoni seguita dal tradizionale taglio del nastro, effettuato dal sindaco con l’aiuto di Giulia, una giovane bambina di San Vittore Olona distintasi nel concorso del Super Lettore della scorsa estate. Il momento è stato accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli, eseguito dal Corpo Bandistico di San Vittore, che ha poi allietato l’accoglienza degli ospiti con diversi brani musicali.

Dopo un breve saluto istituzionale del sindaco, l’auditorium (oltre 200 posti a a sedere, avviato durante l’Amministrazione comunale di Daniela Rossi e terminato dall’attuale Amministrazione comunale) ha potuto esprimere subito la propria vocazione artistica grazie a due musicisti di grande talento: il violinista sanvittorese Lorenzo Meraviglia e al pianoforte , il maestro Mauro Ivano Benaglia, che hanno regalato ai presenti momenti musicali di particolare intensità ed emozione.

A seguire, l’architetto Laura Donghi, in rappresentanza del Comune di San Vittore Olona, e l’architetto Dario Menichetti, Direttore dei lavori, hanno ripercorso le tappe della realizzazione dell’opera, illustrando le vicende e le difficoltà che hanno caratterizzato il percorso costruttivo.

L’intervento del sindaco

Nel suo intervento, Zerboni ha ricordato “le difficoltà tecniche, organizzative ed economiche affrontate nel corso dei lavori”, sottolineando al tempo stesso “la soddisfazione per aver raggiunto un traguardo importante e non scontato per il paese”.

Il sindaco ha evidenziato come “l’inaugurazione non rappresenti soltanto la conclusione di un’opera pubblica, ma soprattutto l’inizio di una nuova opportunità per l’intera comunità: quella di disporre di un luogo capace di accogliere iniziative culturali, concerti, spettacoli, incontri e momenti di condivisione, dando spazio alla creatività, alle associazioni, alle voci dei bambini e alla partecipazione dei cittadini”. E ancora: “Uno spazio, dunque, non soltanto da ammirare, ma da vivere e animare ogni giorno, affinché possa diventare un luogo di incontro, crescita e appartenenza per tutte le generazioni”. Al termine della cerimonia, il sindaco ha invitato i presenti a condividere un momento conviviale con un rinfresco organizzato dalla Pro Loco sanvittorese, che ha contribuito a rendere ancora più accogliente e partecipata la giornata. “Da oggi, la comunità ha a disposizione un nuovo spazio nel quale la cultura, la musica e le iniziative del territorio potranno trovare casa, trasformando un’opera finalmente compiuta in un luogo vivo, aperto e capace di guardare al futuro” ha concluso Zerboni.