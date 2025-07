"In troppi abbandonano i rifiuti, li faremo smettere con ogni mezzo"

L'ANNUNCIO DELL'ASSESSORE

Presentati i dati sulla raccolta in paese, la rabbia dell'assessore all'Ecologia Roberto Morlacchi che promette il pugno duro

"In troppi abbandonano i rifiuti in paese, li faremo smettere con ogni mezzo": l'annuncio dell'assessore all'Ecologia di San Vittore Olona Roberto Morlacchi.

"Troppi abbandoni di rifiuti, ora basta"

"Vi sono probabilmente degli 'untori seriali', come ci confermano le modalità e i luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti. Questa pratica scorretta deve finire e metteremo in campo tutte le risorse di cui disponiamo, tecnologiche e umane, per individuare e sanzionare chi abbandona rifiuti illecitamente". E su tutte le furie l’assessore all’Ecologia di San Vittore Olona Roberto Morlacchi, nell’esporre i risultati del monitoraggio su come i cittadini differenziano i rifiuti.

Il Comune, in collaborazione la ditta che ha in appalto il servizio, ha infatti effettuato un'analisi merceologica del secco indifferenziato che viene conferito nel sacco secco grigio. Ne sono stati raccolti 70: 18 da utenze residenziali, 28 da commerciali, otto da utenze terziarie, sei da servizi e dieci produttive: "I risultati hanno purtroppo evidenziato che mediamente, gli utenti oggetto di verifica, hanno differenziato in maniera non corretta circa la metà del contenuto del sacco grigio, ossia la metà di quanto vi hanno introdotto era

rifiuto differenziabile - spiega Morlacchi - La differenziazione del rifiuto in maniera scorretta genera un maggior costo per la comunità sanvittorese in

quanto incrementa il costo di smaltimento e non si beneficia dei contributi che il Comune riceve dai consorzi Conai per il recupero di carta, plastica, vetro e lattine. Il report finale di monitoraggio ha evidenziato che a fronte di una quota media del 51% di rifiuto 'secco' conferito correttamente, si rileva la presenza di una quota di rifiuti differenziabili pari al 49% sul totale del

campione prelevato".

Le azioni di contrasto

"In primo luogo si è provveduto ad informare le utenze che non avevano differenziato correttamente di tale circostanza, invitandole a rimediare seguendo le corrette regole del conferimento dei rifiuti - spiega l'assessore - Abbiamo avvertito che perdurando l’erroneo conferimento si sarebbe proceduto ad elevare le sanzioni del caso. Ovviamente l’Amministrazione comunale non vuole e non pensa di poter migliorare la situazione attraverso i

soli strumenti 'repressivi' ma al contrario intende affiancare iniziative di ulteriore informazione ed educazione alla differenziazione ed al rispetto dell’ambiente. Educazione è un’altra parola chiave rispetto al tema che ci occupa. Troppi sono gli abbandoni di rifiuti sul territorio ( circa 35 al mese) , troppi soni i cestini riempiti con sacchetti contenenti il secco, il cestino portarifiuti serve per i piccoli rifiuti non è un’alternativa all’esposizione dei

sacchi".

"Fermeremo chi sporca"

Morlacchi annuncia: "Rileviamo peraltro che vi sono probabilmente degli ' untori' seriali come ci confermano le modalità ed i luoghi ove i rifiuti vengono ciclicamente abbandonati. Tale pratica scorretta deve finire e l’Amministrazione comunale metterà in campo tutte le risorse di cui

dispone , sia tecnologiche che umane, per individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti illecitamente . Concludendo si rammenta che è indispensabile differenziare il più possibile in modo da ridurre al minimo il

rifiuto 'secco' smaltito presso gli impianti termovalorizzazione, così facendo si contribuisce ad incrementare la raccolta differenziata rendendo ancora più virtuosa la collettività sanvittorese, a ridurre le emissioni in atmosfera a seguito di minori quantità di rifiuto incenerito, a valorizzare maggiormente i rifiuti differenziati conferiti ai consorzi di riciclo, le cui risorse verranno

reimpiegate dal Comune per migliorare il servizio di igiene. L’analisi merceologica viene svolta esclusivamente a fini statistici e ha come obiettivo la verifica del livello di differenziazione rifiuti da parte degli utenti. Tuttavia, è opportuno precisare che eventuali verifiche di non corretto conferimento dei rifiuti che dovessero emergere dai successivi controlli, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste".