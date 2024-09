In paese arrivano le colonnine pubbliche per ricaricare le auto elettriche

Arrivano le colonnine pubbliche per ricaricare le auto elettriche: la novità a Cerro Maggiore.

Colonnine pubbliche per ricaricare le vetture elettriche

Sì al regolamento per l'installazione delle colonnine pubbliche per il rifornimento delle auto elettriche a Cerro Maggiore. L'ok è arrivato nel Consiglio comunale di giovedì 26 settembre 2026.

"Dopo l'approvazione di questo regolamento sarà attivata una procedura aperta pubblica, a cui potranno partecipare tutti gli operatori interessati, proponendo ognuno il proprio progetto - affermano dall’Amministrazione comunale - Speriamo che il progetto possa trovare il giusto interesse nei professionisti del settore e quindi, sarà poi il mercato, guidato dalle decisioni degli utenti ad autoregolarsi e decidere dove andare e quanti e quali investimenti effettuare".

Il progetto della Giunta

Sempre dalla Giunta ricordano: "Il nostro Comune, su questo settore, vuole muoversi in maniera organica, con una precisa regolamentazione che preveda in primo luogo un servizio omogeneo su tutto il territorio cittadino. In questi mesi sono arrivate tante proposte, come peraltro è successo in tutti i Comuni dall'entrata in vigore delle leggi che vanno a dare impulso a questo nuovo settore di mobilità green, ma abbiamo preferito gestire il mercato, governando gli investimenti. Crediamo fortemente nella capacità del libero mercato di autoregolamentarsi, ma in settori nuovi la possibilità che ci possano essere posizioni dominanti, dovute alla competizione con aziende straordinariamente più grandi e maggiormente organizzate, può essere una certezza. Per tutte queste ragioni abbiamo concordato con i nostri funzionari un iter amministrativo, ragionato, e siamo altrettanto certi che potrà garantire di più l'utente finale rispetto agli operatori di mercato".