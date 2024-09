Abbiategrasso: un ottobre ricco di eventi enogastronomici

Abbiategrasso città del buon cibo. Per gli abbiatensi e i visitatori dei Comuni limitrofi due weekend nel segno della buona cucina italiana, dal nord al sud nei primi due fine settimana di ottobre.

Festa Siciliana

IL primo ad arrivare in città sarà la Festa Siciliana il 4,5 e 6 ottobre in piazza Covour dalle 10 alle 24. Street Food con cibi siciliani e prodotti tipici, birra artigianale e folclore, intrattenimento, foto e autografi con l'attore Tony Sperandeo. La Festa Siciliana nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici e si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli , cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali .

Festival Valtellina Vs Brianza

Il weekend successivo, 11,12 e 13 ottobre, toccherà alle speciali valtellinesi e brianzole con il Festival Valtellina Vs Brianza. Scenario dell’evento l’affascinante cornice di piazza Castello.

Tipico Eventi, in collaborazione con Mastersciatt, torna ad Abbiategrasso con il nuovissimo format “Festival Valtellina Vs Brianza”, l’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro vi accompagneranno alla scoperta dei sapori più autentici . Piazza Castello verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti. I migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Tutti i giorni ingresso gratuito senza prenotazione! L’orario sarà venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30.