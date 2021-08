Impianti sportivi, lista Per San Vittore: "Tutto uguale al progetto originale"

Impianti sportivi di San Vittore Olona, riapertura a ottobre dopo due anni di chiusura. Interviene la lista di opposizione Per San Vittore Olona.

Impianti sportivi, interviene la lista Per San Vittore

Il sindaco Daniela Rossi (che è anche assessore allo Sport) lo ha annunciato: "A ottobre riapriranno i campi sportivi Malerba e via Roma". Le due strutture erano chiuse da due anni e mezzo a causa dei problemi nati dopo la firma del Ppp, contratto di partenariato pubblico e privato firmato nel 2019 dall'ex Amministrazione.

E ora la lista di minoranza Per San Vittore Olona, formata dagli ex assessori Paolo Salmoiraghi e Marco Zerboni interviene: "Nel prossimo mese di Ottobre dovrebbero riaprire i centri sportivi di San Vittore Olona, questo è il comunicato del sindaco; ovviamente siamo contenti di ciò, ma

vorremmo sottolineare alcune cose in merito. Nulla di diverso dal progetto originale è stato fatto, come confermatoci dall'ufficio tecnico comunale nella riunione che abbiamo avuto nel mese di marzo. Le scelte prese in questo ultimo periodo dalla attuale Amministrazione comunale

sono state effettuate con almeno un anno di ritardo; hanno approvato due varianti in corso d'opera nei mesi di maggio e luglio, quando la fine lavori è stata fatta il 3 febbraio: si chiama variante in corso d'opera proprio perchè le lavorazioni in variante vengono effettuate durante i lavori, non dopo!!! Finalmente le nostre associazioni avranno un impianto di alto livello, come asserito dal sindaco, quasi prendendosi i meriti del progetto, quando in realtà l'attuale Amministrazione ha sempre osteggiato i lavori e fatto perdere due anni di tempo e di sport alle nostre associazioni sportive e ai cittadini di San Vittore Olona".

"Stesso contratto per i campetti di via Alfieri"

"Nel mese di giugno, a riprova della bontà dell'allora progetto di riqualificazione dei

centri sportivi portato avanti nel 2018, l'attuale Giunta ha riproposto la medesima formula di Partenariato pubblico privato, il famoso ed incriminato Ppp con un Project Financing ad evidenza privata, con concessione del diritto di superficie, per la riqualificazione dei campetti di via Alfieri, pubblicato sul sito del Comune in data 29 giugno - proseguono Salmoiraghi e Zerboni - Ci auguriamo dunque che i centri sportivi riaprano al più presto, tanto più in questo periodo in cui lo sport, oltre alla mera attività fisica, ha una finalità sociale ed educativa".