Gli impianti sportivi riapriranno a ottobre

Gli impianti sportivi di San Vittore Olona riapriranno i battenti a ottobre, dopo due anni di chiusura a causa della vicenda del Ppp, contratto di Partenariato pubblico privato.

Impianti sportivi, la novità

"Non conosciamo ancora la data esatta ma dovrebbe essere intorno ai primi 15 giorni di ottobre": così Daniela Rossi, sindaco e assessore allo Sport di San Vittore Olona, annuncia la riapertura del centro sportivo Malerba e di quello di via Roma. Come noto, dall'insediamento della nuova Giunta Rossi, era stato creato un "pool" per approfondire la vicenda del Ppp, contratto di Partenariato pubblico privato siglato poco prima delle ultime elezioni comunali dall'ex Amministrazione comunale: "C'erano carenze nella documentazione" la motivazione ribadita dalla nuova squadra di governo del paese.

Ora la novità: "Finalmente si avvicina il giorno di riapertura dei due impianti sportivi - afferma il sindaco - Sono sinceramente contenta di comunicare che, con la nuova stagione sportiva, le nostre associazioni potranno usufruire di strutture sportive nuove di zecca. Allo scopo, ringraziamo tutte le parti coinvolte per l'impegno profuso per risolvere i diversi problemi che una procedura così complessa ha inevitabilmente creato".

Conto alla rovescia

"Nella fase di transizione che porterà all'apertura completa, il gestore si è reso comunque disponibile a trovare tutte quelle opportunità per le associazioni qualora dovessero temporaneamente utilizzare un altro impianto fino al regime completo del nostro - spiega Rossi - Si tratta sicuramente di un impianto di elevato livello anche grazie alle scelte che l'attuale Amministrazione comunale ha adottato per risolvere problemi originari e alla collaborazione dei Settori 1 e 3 del nostro Comune".