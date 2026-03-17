Imparare a salvare la vita, le iscrizioni sono aperte

Imparare a salvare la vita, corso del Comune di San Vittore Olona insieme alla Croce Rossa Italiana: iscrizioni aperte.

Imparare a salvare la vita, ecco il corso

Una serata formativa per imparare le manovre per salvare la vita. E’ quella che propone il Comune di San Vittore Olona, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. L’appuntamento è per martedì 31 marzo 2026, alle 20.30, nella sala consiliare del municipio. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza, previa iscrizione (gli interessati devono scrivere una mail a scuola.formazione@crilegnano.org).

Un appuntamento importante di informazione e sensibilizzazione che ha l’obiettivo di diffondere conoscenze utili ad affrontare situazioni di emergenza nella vita quotidiana. L’iniziativa rappresenta un’occasione aperta a tutti per acquisire maggiore consapevolezza e sicurezza, grazie al contributo degli operatori della Croce Rossa che guideranno i partecipanti attraverso spiegazioni pratiche e momenti di confronto. Nel corso dell’incontro verranno illustrate in modo chiaro e accessibile alcune tecniche fondamentali di primo intervento, utili per riconoscere e gestire situazioni critiche come l’ostruzione delle vie aeree e altre emergenze che possono verificarsi in casa, a scuola, sul lavoro o nei luoghi pubblici.

Le parole di sindaco e assessore

“La sicurezza e la salute della nostra comunità passano anche attraverso la conoscenza e la prevenzione – sottolineano il sindaco Marco Zerboni e l’assessore ai Servizi sociali Silvia Puricelli – Imparare le manovre salvavita significa acquisire strumenti concreti per intervenire nei primi momenti di un’emergenza e poter fare la differenza mentre si attendono i soccorsi. Invitiamo i cittadini a partecipare a questa serata: bastano poche informazioni e un po’ di consapevolezza per trasformare un gesto semplice in un aiuto prezioso, Un piccolo gesto di partecipazione può trasformarsi in una grande opportunità per imparare a salvare una vita”.

