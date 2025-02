Illuminazione pubblica, non si ferma la rivoluzione Led

Illuminazione pubblica di Nerviano, si punta sulla tecnologia Led.

Illuminazione pubblica, Led protagonisti

Non si fermano e proseguono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione dell'illuminazione di Nerviano. Un intervento che prevede la sostituzione delle vecchie lampade con moderne tecnologie Led, aggiornato con l'inserimento di 25 nuove vie non illuminate e strumenti smart per la gestione intelligente del territorio e controllo della pubblica illuminazione.

"I nuovi punti luce, frutto di uno studio illuminotecnico approfondito, sono progettati per illuminare in modo mirato strade, marciapiedi e spazi pubblici, riducendo al minimo la dispersione luminosa verso il cielo o le zone non necessarie - spiega il sindaco Daniela Colombo - Questo approccio garantisce un’illuminazione più precisa e meno invasiva, oltre a migliorare la sicurezza e il comfort visivo per pedoni e automobilisti. Il sistema Led adottato rispetta rigorosamente le normative europee e nazionali in materia di sicurezza. Ogni punto luce è stato calibrato in base alle specifiche esigenze del contesto urbano ed extraurbano, con un’intensità che varia in funzione dell’orario e del flusso di veicoli e persone".

Un progetto innovativo

"Una volta completata l’installazione sarà possibile apportare eventuali correttivi per ottimizzare ulteriormente il sistema - prosegue il sindaco - Ad oggi, su un totale di 2.827 punti luce, ne sono stati efficientati circa 2mila, pari al 70% dell’intero progetto. In alcuni casi sono necessari interventi sulle centraline gestite da Eel e/o opere più complesse dettate dalla condizione degli impianti; il che spiega la presenza, nella stessa via, di punti luce non ancora efficientati o spenti. Sono stati inoltre previsti circa 190 nuovi pali o sbracci aggiuntivi per illuminare le strade attualmente sprovviste di illuminazione pubblica. Entro fine anno saranno illuminati nove attraversamenti pedonali, installati cinque nuovi totem multimediali per le comunicazioni alla cittadinanza, due pannelli di messaggio parcheggio per indicare la disponibilità di posti auto nel centro cittadino e tre proiettori Rgb per illuminare, in particolari circostanze, il palazzo comunale e la torre civica".

Senza scordare il risparmio energetico e la tutela del cielo notturno.