Ilaria Cova nuova responsabile cittadina di Forza Italia

A Busto Garolfo Forza Italia ha una nuova responsabile cittadina: Ilaria Cova.

Ilaria Cova passa nelle file di Forza Italia

Classe 1976, già assessore all'Urbanistica e vicesindaco durante la prima amministrazione comunale guidata da Susanna Biondi (fino alla rottura con la maggioranza nel gennaio 2019, a quattro mesi dal voto amministrativo), Cova aveva fatto il proprio ingresso nel parlamentino cittadino alla fine degli anni 90, nelle file di una lista civica di centrosinistra. Negli anni è stata membro anche dell'assemblea regionale e della segreteria regionale del Partito democratico, e nel 2013 era stata eletta all'assemblea nazionale con Matteo Renzi. Nel febbraio scorso si era candidata alle elezioni regionali nella lista Letizia Moratti presidente. Ora il passaggio a Forza Italia, percorso che ricalca quello di Moratti, che lo scorso ottobre è rientrata nella squadra azzurra da protagonista, con l'incarico di presiedere la consulta della segreteria nazionale del partito.

Per lei la nomina a responsabile cittadina

Così Cova annuncia la sua nomina a responsabile cittadina di Forza Italia per Busto Garolfo, comune che tra l'altro sarà chiamato a rinnovare la propria Amministrazione tra pochi mesi:

"Inizia oggi per me un nuovo percorso politico che mi vedrà protagonista con Forza Italia. Con questa nomina, si consolida il mio naturale percorso verso un impegno politico locale ispirato ai valori moderati e liberali. Ringrazio l’assessore regionale Gianluca Comazzi e il commissario provinciale Graziano Musella per la fiducia accordatami".

"Determinazione e impegno per il bene dei bustesi"

L’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Comazzi commenta:

"Ilaria Cova è una risorsa concreta per Forza Italia. Una donna di grandissima esperienza, che ha sempre mostrato impegno e dedizione nel proprio lavoro. Il suo più che ventennale impegno politico è una chiara testimonianza della sua determinazione e della sua volontà a lavorare per il bene di tutti i cittadini bustesi. La sua nomina a responsabile cittadino di Forza Italia le permetterà di contribuire in modo significativo e di affrontare le sfide che il futuro porterà a Busto Garolfo".