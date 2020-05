Il sindaco Zancanaro si è dimesso

Ieri, martedì, si erano dimessi tutti i suoi assessori e i consiglieri di maggioranza. Oggi, mercoledì 6 maggio, anche il sindaco Stefano Zancanaro ha gettato la spugna.

Il sindaco si è dimesso, arriverà il commissario

Da qualche settimana, il sindaco non aveva più i numeri, dopo le dimissioni di altri due consiglieri di maggioranza. Fino ai giorni scorsi, i vertici della Lega hanno imbastito trattative per cercare di salvare il Comune ma l’esito è stato negativo. Da qui le dimissioni prima di assessori e consiglieri e, ora, anche del sindaco. Zancanaro rimarrà in carica per altri 20 giorni, dopodiché arriverà il commissario prefettizio e il Comune tornerà al voto, virus permettendo, in autunno.

