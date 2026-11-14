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Il sindaco di Turbigo ribadisce: “Nessun data center nell’ex Cedrati”.

Il sindaco ribadisce: “Nessun data center nell’ex Cedrati”

“Nessun data center nell’ex Cedrati”. Lo ha ribadito il sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi dopo che nei giorni scorsi l’opposizione era tornata a parlare di un possibile arrivo del data center negli spazi dell’ex conceria.

“Ad ora, sembrerebbe che si sia andati bene oltre ad incontri conoscitivi, come detto a luglio in Consiglio comunale dall’attuale maggioranza» aveva dichiarato Francesco Gritta, esponente della lista di minoranza SìAmo Turbigo.

Le parole del sindaco

Parole alle quali ha replicato il primo cittadino: “Nessun data center verrà realizzato nell’area ex Cedrati. Perché torno a ridirlo? Perché c’è ancora chi non ha capito o, meglio, fa finta di non voler capire solamente per alimentare polemiche e mettere confusione tra la cittadinanza”.

Allevi spiega: “Riunioni in gran segreto dal 2024? Nessuno ha nulla da nascondere. Ovvio che per temi così importanti siano necessari incontri e approfondimenti. A seguito di garanzie per il paese si sarebbe potuto parlarne, discutendone anche insieme alla cittadinanza. Ma non c’è nessun progetto definitivo. Capendo le criticità, soprattutto portate dei residenti, abbiamo deciso di non andare avanti e fermare tutto. Una decisione presa con cognizione di causa”.