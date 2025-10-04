Il sindaco incontra i nuovi cittadini italiani

Il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra incontra i nuovi cittadini italiani.

Il sindaco incontra i nuovi italiani

Il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra, come ormai da tradizione, ha incontrato i nuovi cittadini italiani ossia coloro che hanno ottenuto la cittadinanza (nella foto). “E’ questo un impegno che desidero portare avanti – commenta il sindaco – Ho inaugurato questa cerimonia qualche mese fa e intendo continuare, perché incontrare i cittadini è l’attività che un sindaco preferisce. Farlo in momenti importanti, come nella consegna delle cittadinanza, è super. Conoscere queste persone, ascoltare le loro storie, scambiare opinioni e punti di vista è stato molto piacevole. Auguri a tutti loro”.