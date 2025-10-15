Il sindaco Bonfandini ha revocato le deleghe all’assessore Cassani

In una nota il sindaco di Vittuone, Laura Bonfandini, ha comunicato di aver tolto all’Assessore Roberto Cassani le sue deleghe.
“Ho ritenuto necessario procedere, giovedì 9 ottobre 2025, alla revoca delle deleghe conferite all’Assessore Roberto Cassani a seguito di dichiarazioni pubbliche rilasciate dallo stesso e diffuse sulla stampa, non previamente condivise né concordate con il Sindaco e la Giunta, e di un intervento in Consiglio Comunale non coerente con la linea collegiale dell’Amministrazione – ha affermato il sindaco – Inoltre, l’assessore ha assunto decisioni unilaterali fuori dal dovuto confronto collegiale, ponendosi più volte su posizioni che hanno minato la sinergia e il sereno lavoro della Giunta e hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario tra la sottoscritta e l’assessore stesso. È una decisione presa nel pieno rispetto dei principi di correttezza istituzionale e di leale collaborazione che devono guidare l’azione di governo locale. Il rapporto fiduciario tra Sindaco e Assessori è elemento imprescindibile per garantire coerenza, credibilità e unità di indirizzo nell’interesse della comunità. Ringrazio comunque l’Architetto Cassani per l’attività svolta fino ad oggi e confermo che l’Amministrazione continuerà con determinazione il lavoro avviato, con un gruppo unito, concentrato sui risultati e sul servizio ai cittadini”.