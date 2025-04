Il Comune di Robecco sul naviglio ha voluto ringraziare pubblicamente l'associazione Gerusco che da più di ventenni si occupa di impegno sociale.

Il sindaco Barni ringrazia l'associazione Gerusco

“E’ con grande emozione e profondo senso di gratitudine che oggi ci ritroviamo qui a presentare le iniziative di un'associazione che, nel tempo, ha saputo intrecciare il proprio cammino con quello della nostra comunità, lasciando un segno autentico, concreto e duraturo”.

Con queste parole il sindaco Fortunata Barni ha aperto la conferenza stampa dell’Associazione Gerusco, che si è tenuta domenica 13 aprile. L’Associazione Gerusco è ormai giunta al suo 24esimo anno di impegno sociale nella comunità robecchese e per il sindaco Barni “andrebbe presa come modello intercomunale, perché rappresenta un esempio virtuoso di come l'impegno civico, la passione, la solidarietà e la visione possano trasformarsi in azioni concrete, capaci di generare cultura e socialità”.

Tante le iniziative portate sul territorio

Sono tante le iniziative che il Gruppo Gerusco mette in campo: la storica festa di fine giugno-inizio luglio, lo street food e l’oktoberfest. “Ma tutti questi – ha aggiunto il sindaco di Robecco – non sono eventi fini a se stessi, bensì rappresentano un richiamo forte e sentito per interi territori che spesso supera la vastità dell’abbiatense e del magentino”.

Inoltre il Gerusco ha sempre fatto in modo che le sue iniziative avessero un impatto concreto sulla realtà. Il sindaco Barni ha ricordato, per esempio, “il dono alla comunità della fontanella nel parco di Borgo Archinto oppure il dono alle scuole di materiale didattico per le attività sportive. Sono stata presente all’inaugurazione della fontanella e sono stata presente alla donazione del materiale alle scuole: due momenti fortemente commoventi che hanno messo in evidenza quanto l’associazione operi col cuore nell’interesse dell’altro”.

Il grande ringraziamento da parte del sindaco

Per questo il sindaco di Robecco ha voluto concludere il suo intervento in conferenza stampa con un sincero e sentito ringraziamento all’associazione: